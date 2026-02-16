Elazığ\'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu Tekevler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhsin Demirci (48), idaresindeki 21 ES 002 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere ardından istinat duvarına çarparak durdu. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Demirci'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ