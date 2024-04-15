Elazığ\'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı

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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi Trafo Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.R. idaresindeki BT 0358 CX yabancı plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen D.K. yönetimindeki 23 DB 928 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ