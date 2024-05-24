Elazığ'da trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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Elazığ'da trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Elazığ\'da trafik kazasında ölü sayısı 2\'ye yükseldi

Elazığ-Malatya karayolu Karaali köyü mevkii Çavuşlu köyü girişinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazada 90 yaşındaki Hanım Çapkur ve Zeki Çapkur hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

24.05.2024 16:45
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Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Olay, Elazığ- Malatya karayolu Karaali köyü mevkii Çavuşlu köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Çapkur idaresindeki 23 BF 474 plakalı otomobil ile E.N.G. yönetimindeki 23 BS 905 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu E.N.G. yönetimindeki otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, 90 yaşındaki Hanım Çapkur, olay yerinde hayatını kaybederken, 1 ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zeki Çapkur da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybedenlerin anne oğul olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

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