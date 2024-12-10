Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonları

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda; 15 parça halinde 2 kilo 199 gram metamfetamin maddesi, 3 parça halinde 69,87 gram esrar maddesi, 14 adet sentetik ecza maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 13 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 4 adet tüfeğe ait şarjör ve 1 adet kartuş, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 31 bin 100 Türk Lirası ele geçirildi.

Olaylarda 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sına 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapılırken, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıs tutuklanırken 2'si şüpheliye ise adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ