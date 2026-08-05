Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

Elazığ'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 8 şüpheli tutuklanırken, 106 şüpheli şahıs hakkında ise 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 20 gün içerisinde, uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar 1 kilo 82,22 gram sentetik kannobinoid maddesi, 666,37 gram esrar maddesi, 16,39 gram metamfetamin maddesi, 646 adet sentetik ecza maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 41 adet fişek, 4 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 45 bin 350 Türk Lirası ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 8'i 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, 7 şüpheli şahsa adli kontrol kararı verildi. 106 şüpheliye ise 'Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.