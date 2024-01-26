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Elazığ'da Jandarma Ekipleri Uyuşturucu Tacirini Yakaladı - Son Dakika
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Elazığ'da Jandarma Ekipleri Uyuşturucu Tacirini Yakaladı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı. Operasyonda tabanca, av tüfeği, uyuşturucu madde ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Elazığ\'da Jandarma Ekipleri Uyuşturucu Tacirini Yakaladı
26.01.2024 - 11:53,
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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu taciri yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar sonucunda U.T. isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda tabanca,av tüfeği, uyuşturucu madde ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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