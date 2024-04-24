Elazığ'da Uyuyan Vatandaşın Komşuları Ekipleri Harekete Geçirdi - Son Dakika
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Elazığ'da Uyuyan Vatandaşın Komşuları Ekipleri Harekete Geçirdi

Elazığ\'da Uyuyan Vatandaşın Komşuları Ekipleri Harekete Geçirdi

Elazığ'da yalnız yaşayan 80 yaşındaki adamdan haber alamayan komşusu, 112 acil yardım ekiplerine ihbarda bulundu. Evin balkonundan içeri giren itfaiye ekipleri, yaşlı adamı uyurken buldu.

24.04.2024 10:10  Güncelleme: 11:05
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Elazığ'da komşularının haber alamadığı Cevdet Çiftçi, ekipleri harekete geçirdi. Gelen ihbarda 6 gündür kendisine ulaşılmadığı bilgisi verilirken adrese gelen ekiplerin dakikalarca evinin kapısını çaldığı vatandaş, itfaiye ekiplerinin merdivenle eve girmesinin ardından uyurken bulundu.

HABER ALAMAYINCA İHBAR ETTİLER

Sarayatik Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı üzerinde yaşanan ilginç olayda 7 katlı Çelikler Apartmanın 4. katındaki evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Cevdet Çiftçi'den haber alamayan bir komşusu, 6 gündür ulaşamadıkları bilgisini 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çiftçi'nin komşuları olay yerine gelen ekiplere, yaşlı adama ulaşamadıklarını söyledi.

KAPI AÇILMAYINCA MERDİVENLE BALKONDAN GİRİLDİ

Daha sonra ekipler, dakikalarca Çiftçi'nin evinin kapısını çaldı ama karşılık alamadı. Çiftçi, kapıyı açmayınca itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracı ile 4. kattaki evinin balkonundan içeri girdi. Eve giren ekipler, Çiftçi'yi uyurken buldu. Ekipler tarafından uyandırılan Çiftçi, uyuyakaldığını söyledi.

6 gündür haber alınamayan adam evinde uyurken bulundu
6 gündür haber alınamayan adam evinde uyurken bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Uyuyan Vatandaşın Komşuları Ekipleri Harekete Geçirdi - Son Dakika

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