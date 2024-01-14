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Elazığ'da Yakalanan 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da Yakalanan 6 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada yakalanan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı. Çalışmalar sonucunda ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi. Ayrıca hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve diğer suçlardan aranan şahıslar da yakalandı.

Elazığ\'da Yakalanan 6 Şüpheli Tutuklandı
14.01.2024 - 09:52,
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Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 11-13 Ocak tarihleri arasında çalışma yapıldı. Çalışmada, 4 şüpheli şahsın yapılan üst ve araç aramasında 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 8 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca devam eden çalışmalarda, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 12 yıl 6 ay, 'Hırsızlık' suçundan 5 Yıl, 'Cezaevi Firarisi' 3 yıl 9 ay, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 3 yıl 4 ay ve 'Hakaret' suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs ile birlikte Sanayi Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde ikametten gerçekleşen hırsızlık konusunun faili bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ'da Yakalanan 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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