Elazığ'da Yamaç Paraşütü Kazası: Can Kurtaranın Müdahalesi Feci Bir Olayı Önledi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da Yamaç Paraşütü Kazası: Can Kurtaranın Müdahalesi Feci Bir Olayı Önledi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yamaç paraşütü yapan bir kişi, kuvvetli rüzgarın etkisiyle Hazar Gölü'ne düştü. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı can kurtaranın durumu fark etmesi ve hızlı müdahalesi sayesinde facia önlendi. Olay sonrası paraşüt pilotu sağlık ekiplerine teslim edildi ve durumu iyi olduğu belirtildi.

24.06.2024 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yamaç paraşütü yapan şahıs, kuvvetli rüzgarın etkisiyle sürüklenerek Hazar Gölü'ne düştü. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı can kurtaranın durumu havadayken fark etmesi ve paraşütün düştüğü bölgeye önceden gitmesi muhtemel bir faciayı önledi.

Olay, dün 19.15 sularında Sivrice ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hazar Baba dağından atlayış gerçekleştiren bir kişi, aniden değişen rüzgarın etkisiyle paraşüt kontrolünü kaybetti. Yamaç paraşütü, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle sürüklenerek iniş alanından uzaklaştı ve Hazar Gölüne düştü. İlçe merkezinde ve dağ yamaçlarında paraşüt düştüğünü görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, jandarma ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, durumu ilk fark edenlerden Sivrice Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı cankurtaran, jet ski ile paraşütün düştüğü bölgeye önceden gitti. Paraşütün göle düşmesi sonrası can kurtaranın müdahalesi ile paraşüt pilotu kurtarılarak, bölgede hazır bekletilen sağlık çalışanlarına teslim edildi.

Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yamaç paraşütünün rüzgarda savrulduğu an bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Hazar Gölü, Gençlik, Sivrice, Elazığ, Spor, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Yamaç Paraşütü Kazası: Can Kurtaranın Müdahalesi Feci Bir Olayı Önledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
10:05 Rusya’da bilanço ağırlaşıyor Hayatını kaybeden polislerin sayısı 15’e yükseldi Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybeden polislerin sayısı 15'e yükseldi
09:41 Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket! Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı
08:51 Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek
08:46 Yeni savaş kapıda Gazze’yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor Yeni savaş kapıda! Gazze'yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor
10:35 Arda Güler’e sahip çıkan Mustafa Sandal’dan Montella’ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu Arda Güler'e sahip çıkan Mustafa Sandal'dan Montella'ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu
10:14 Ersin Destanoğlu, Beşiktaş’tan ayrılıyor Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'tan ayrılıyor
10:05 Karayip Korsanları oyuncusu Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti Karayip Korsanları oyuncusu Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
10:04 Edirne’de balya işçileri, kavurucu sıcakta günde 4 bin lira kazanıyor Edirne'de balya işçileri, kavurucu sıcakta günde 4 bin lira kazanıyor
09:42 Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu
09:23 Bomba iddia Çağatay Ulusoy yeni aşkıyla teknede görüntülendi Bomba iddia! Çağatay Ulusoy yeni aşkıyla teknede görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 10:49:13. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Yamaç Paraşütü Kazası: Can Kurtaranın Müdahalesi Feci Bir Olayı Önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement