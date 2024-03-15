Elazığ'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Elazığ'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ\'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ merkezli olarak gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15.03.2024 14:50  Güncelleme: 14:51
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Elazığ merkezli 3 ilde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Elazığ merkezli olmak üzere Çanakkale ve İstanbul'da eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Operasyonda, üçüncü şahıslara ait elektronik para ve banka hesaplarını temin etmek, birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferine aracılık yapmak, suçtan elde edilen geliri kripto varlıklar kullanarak aklamak suçlarını işledikleri tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'üne ise adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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