Elazığ\'da yaşlı adama çarpan kamyonun sürücüsü aranıyor, yaralı hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da kamyonun çarptığı yaşlı adam yaralanırken, kamyon sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır kara yolu Gözeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ç.'ye çarparak olay yerinden uzaklaştı. Kazada yaşlı adam yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazaya karışan kamyon sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.