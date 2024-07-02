Elazığ'da Yolun Karşı Tarafına Geçmek İsteyen Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da Yolun Karşı Tarafına Geçmek İsteyen Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Elazığ\'da Yolun Karşı Tarafına Geçmek İsteyen Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Elazığ'ın merkezinde meydana gelen kazada, yolun karşı tarafına geçmek isteyen bir genç otomobilin çarpması sonucu hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

02.07.2024 09:16
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Elazığ'da yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DB 1421 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmek isteyen 18 yaşındaki gence çarptı. Kazada genç, hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Elazığ'da Yolun Karşı Tarafına Geçmek İsteyen Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı - Son Dakika
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