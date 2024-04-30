Elazığ'da Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadın Motosiklet Kazası Sonucu Yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadın Motosiklet Kazası Sonucu Yaralandı

Elazığ\'da Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadın Motosiklet Kazası Sonucu Yaralandı

Elazığ'ın Gazi Caddesi Öğretmenevi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

30.04.2024 14:17
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Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Gazi Caddesi Öğretmenevi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, 23 AEH 775 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadın Motosiklet Kazası Sonucu Yaralandı - Son Dakika

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