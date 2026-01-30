Elazığ'da zabıtadan kaçan dilenciler cami tuvaletlerine saklandı, ceza yemekten kurtulamadı.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde duygu istismarı yaparak vatandaşlardan para isteyen dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Özellikle cuma namazında cami önleri ile vatandaşların yoğun bulunduğu alanları mesken tutan dilenciler, ekipleri fark edince kaçmaya çalıştı. Cami tuvaletlerine ve minare arkasına saklanarak izlerini kaybettirmek isteyen dilenciler, ekiplerin dikkatli takibi sonucu yakalandı.
Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen ve üst aramaları yapılan dilenciler hakkında adli işlem başlatıldı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Zabıtadan kaçan dilenciler cami tuvaletinde yakalandı - Son Dakika
