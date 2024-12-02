Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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