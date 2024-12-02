Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ\'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

02.12.2024 00:52
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Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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