Elazığ'daki Patlama Sesinin Nedeni Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Elazığ'daki Patlama Sesinin Nedeni Açıklandı

Elazığ\'daki Patlama Sesinin Nedeni Açıklandı
15.09.2025 23:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da duyulan patlama sesi, jetlerin sonik patlaması nedeniyle meydana geldi.

Elazığ'da duyulan ve paniğe neden olan patlama sesinin nedeni belli oldu. Sesin sonik patlama sonucu meydana geldiği bildirildi.

Elazığ'da Hankendi Mahallesi ve Baskil ilçesinde bir patlama sesi duyuldu. Patlama sesi kısa süreli paniğe neden olurken; vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sesle ilgili çok sayıda ihbarda bulundu.

PANİĞE NEDEN OLAN SESİN KAYNAĞI BELLİ OLDU

sosyal medyada bir hava aracının düştüğü yönünde paylaşımlar yapıldı. Patlama sesi ise güvenlik kameralarına yansıdı. Çıkan sesin jetlerin geçişi sırasında meydana gelen sonik patlama olduğu öğrenildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bölgede herhangi bir hava aracının düşmediğini, sesin sonik patlamadan kaynaklandığını ifade etti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Baskil, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'daki Patlama Sesinin Nedeni Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye’den ve bunu yapan da 10 yaşındaki bir çocuk Görüntü Türkiye'den ve bunu yapan da 10 yaşındaki bir çocuk
Sinirden sesi titredi Ertuğrul Doğan: Takımı sahadan çekmeyi düşündüm Sinirden sesi titredi! Ertuğrul Doğan: Takımı sahadan çekmeyi düşündüm
Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası’nın en iyi koçu seçildi Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası'nın en iyi koçu seçildi
Düğün konvoyundaki otobüs nehre yuvarlandı 19 kişi hayatını kaybetti Düğün konvoyundaki otobüs nehre yuvarlandı! 19 kişi hayatını kaybetti
Batman’da aileye kanlı pusu Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti Batman'da aileye kanlı pusu! Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Trump’tan Katar’ı vuran Netanyahu’ya çok sert uyarı Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı

23:16
Ufuk Özkan’ın kardeşinden kafa karıştıran paylaşım
Ufuk Özkan'ın kardeşinden kafa karıştıran paylaşım
22:35
Dennis Schröder’den Ergin Ataman’a büyük saygısızlık
Dennis Schröder'den Ergin Ataman'a büyük saygısızlık
22:09
Can Holding soruşturmasında 5 tutuklama Yönetim Kurulu Başkanı için adli kontrol kararı
Can Holding soruşturmasında 5 tutuklama! Yönetim Kurulu Başkanı için adli kontrol kararı
22:05
Süper Lig’de inanılmaz son Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı nefesleri kesti
Süper Lig'de inanılmaz son! Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı nefesleri kesti
21:53
’Kızılcık Şerbeti’ dizisinin senaristlerinden Merve Göntem gözaltına alındı
'Kızılcık Şerbeti' dizisinin senaristlerinden Merve Göntem gözaltına alındı
20:54
Doha’daki zirvenin ardından 25 maddelik bildiri: İsrail’in Katar’a yönelik saldırısını kınıyoruz
Doha'daki zirvenin ardından 25 maddelik bildiri: İsrail'in Katar'a yönelik saldırısını kınıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 23:48:29. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'daki Patlama Sesinin Nedeni Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.