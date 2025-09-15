Elazığ\'daki Patlama Sesinin Nedeni Açıklandı

Elazığ'da duyulan ve paniğe neden olan patlama sesinin nedeni belli oldu. Sesin sonik patlama sonucu meydana geldiği bildirildi.
Elazığ'da Hankendi Mahallesi ve Baskil ilçesinde bir patlama sesi duyuldu. Patlama sesi kısa süreli paniğe neden olurken; vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sesle ilgili çok sayıda ihbarda bulundu.
sosyal medyada bir hava aracının düştüğü yönünde paylaşımlar yapıldı. Patlama sesi ise güvenlik kameralarına yansıdı. Çıkan sesin jetlerin geçişi sırasında meydana gelen sonik patlama olduğu öğrenildi.
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bölgede herhangi bir hava aracının düşmediğini, sesin sonik patlamadan kaynaklandığını ifade etti.
