Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi\'nde 23 Nisan etkinliği düzenlendi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenlendi. Etkinlikte doyasıya eğlenen çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.
Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hastanede tedavi gören çocukları unutmadı. Bu çerçevede Fethi Sekin Şehir Hastanesi tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün katılımıyla çocuk servisinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, usta öğreticiler tarafından çocuklar ahşap boyama ve ebru yaptı. Palyaçolarla birlikte müzik eşliğinde oyunlar oynayan çocuklara, hediyeler de verildi. Balonlar ve bayraklarla süslenen çocuk servisinde adeta bayram şöleni yaşanırken, tedavi gören çocuklar doyasıya eğlendi.
Hastanede tedavileri için bulunan çocukların 23 Nisan coşkusundan geri kalmasını istemediklerini dile getiren Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Şüheda Kaya, "Bu sebeple halk eğitim merkezi hocalarımız ve sağlık çalışanlarımızla birlikte etkinlikler planladık. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, "Rutin olarak yaptığımız faaliyetler dışında kamu kurum ve kuruluşlarında da çeşitli kurslar düzenlemekteyiz. Bu kurumlarından biri de Fethi Sekin Şehir Hastanesi'dir. Sağlık Bakanlığı ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün protokolü çerçevesinde sağlık tesislerimizde de kurslar planlamaktayız. Çocuk servisinde açtığımız kurslarda, yaptığımız etkinliklerle çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık. 43 çocuğumuz tedavisini sürdürmekte. Usta öğreticilerimiz burada el sanatları, ahşap boyama ve ebru gibi etkinliklerle çocuklarımızın hem becerilerini geliştirmek, sosyal anlamda destek olmak ve tedavilerine destek olmak amacıyla onların yanında olduk" diye konuştu.
Etkinliğe; İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Şüheda Kaya, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Metin Özgen, hastaneye çalışanları ve usta öğreticiler katıldı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde 23 Nisan etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Muğla Valiliği, 23-24-25 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenecek 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla trafiğe kapanacak yollar ile ilgili duyuru yaptı. Marmaris ve Fethiye'de yapılacak etaplar için belirli güzergahlar üzerinde trafik kontrollü olarak sağlanacak. Detaylar haberde yer alıyor.
Aydın'ın Çine ilçesinde çalınan bir motosikleti Muğla'nın Yatağan istikametine doğru iterek götürmeye çalışan şüpheli, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı. Motosikletin sahibine teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 'çocuğun cinsel istismarı ile hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. isimli şahıs, Jandarma tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahıs, adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan yol kontrol faaliyeti sırasında bir otobüste yapılan aramada, T.Ö. ve E.D. isimli 2 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı. Şahıslara ait olduğu tespit edilen 117 gram kubar esrar ve 21 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, motorlu araçların girmesinin yasak olduğu sahil hattı bisiklet yoluna giren 4 şahsa cezai işlem uygulandı. Şahıslara, Kimlik Bildirme Kanunu'nun 32. Maddesi kapsamında kişi başı 2 bin 52 TL idari para cezası verildi.
Anadolu otoyolu Düzce geçişinde yaklaşık 50 milyon değerinde otomobil taşıyan tırda çıkan balata yangınına itfaiye ekipleri zamanında müdahale etti. Araçlar yanmaktan son anda kurtarıldı.
Kırgızistan'da miting düzenleyerek darbe girişimi organize etmekle suçlanan iş adamı İmamidin Taşov, saklandığı köyde yakalandı. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Taşov'un darbe planı çerçevesinde protesto eylemleri düzenlemek için geçici karargah kurmayı planladığı ifade edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?