Elazığ Karakoçan\'da kuyuya düşen eşeği itfaiye halatla kurtarıp sahibine teslim etti

Elazığ'da kuyuya düşen eşek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Bahçecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide dolaşan eşek kuyuya düştü. Kuyuya düşen eşeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, eşeği halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.