Elazığ Karakoçan\'da kuyuya düşen eşeği itfaiye halatla kurtarıp sahibine teslim etti

Elazığ Karakoçan'da kuyuya düşen eşeği itfaiye halatla kurtarıp sahibine teslim ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Karakoçan'daki Bahçecik köyünde arazide dolaşan eşek kuyuya düştü. Durumu gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı; kısa sürede olay yerine gelen ekipler eşeği halat yardımıyla kurtararak sahibine teslim etti.
Elazığ'da kuyuya düşen eşek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Bahçecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide dolaşan eşek kuyuya düştü. Kuyuya düşen eşeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, eşeği halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.
Kaynak: İHA
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