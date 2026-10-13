Elazığ Karakoçan'da otomobil takla attı, itfaiye araçta sıkışan 3 yaralıyı çıkardı - Son Dakika
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Elazığ Karakoçan'da otomobil takla attı, itfaiye araçta sıkışan 3 yaralıyı çıkardı

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Elazığ Karakoçan\'da otomobil takla attı, itfaiye araçta sıkışan 3 yaralıyı çıkardı
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Elazığ-Bingöl karayolu Karakoçan ilçesi Durmuş köyü mevkiinde otomobilin şarampole yuvarlanıp takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılarak Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elazığ'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında3 kişi yaralanırken, araçtan sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Karakoçan ilçesi Durmuş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. yönetiminde 34 LB 3260 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada araçta sıkışan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ Karakoçan'da otomobil takla attı, itfaiye araçta sıkışan 3 yaralıyı çıkardı - Son Dakika
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