Elazığ Karakoçan Kuşçu köyünde pancar yüklü tır şarampole devrildi, yaralanan olmadı

Elazığ Karakoçan Kuşçu köyünde pancar yüklü tır şarampole devrildi, yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Kuşçu köyünde pancar yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmazken tırda maddi hasar oluştu; pancarlar iş makineleriyle başka araca yüklendi, tır için vinç gönderildi.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde pancar yüklü tır devrildi.
Kaza, Karakoçan'ın Kuşçu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pancar yüklü 23 ADR 793 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Pancarlar iş makineleri ile başka bir araca yüklenirken tırın kaldırılması için bölgeye vinç gönderildi.
Kaynak: İHA
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