Elazığ-Pertek karayolunda karşıya geçmeye çalışan şahıs otomobil çarpmasıyla öldü

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Elazığ-Pertek karayolu Meşeli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa, otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.