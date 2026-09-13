Elazığ T Tipi Cezaevi'nde yangın: 17 mahkum dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ T Tipi Cezaevi'nde yangın: 17 mahkum dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda çıkan yangında 17 mahkum dumandan etkilendi.

Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangında 17 mahkum dumandan etkilendi.

DUMANLAR KISA SÜREDE BİNAYI SARDI

Edinilen bilgiye göre, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede binayı sararken, 17 mahkum dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHKUMLAR HASTANELERE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen mahkumlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Olaylar, Cezaevi, Mahkum, Mahkum, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ T Tipi Cezaevi'nde yangın: 17 mahkum dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yusuf Develi Yusuf Develi:
    Kim bilir kimin kaçış planı bu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya’da 243 kişilik yolcu gemisiyle irtibat kesildi, Java Denizi’nde arama başlatıldı Endonezya'da 243 kişilik yolcu gemisiyle irtibat kesildi, Java Denizi'nde arama başlatıldı
Bartın’da eğlence mekanında ölümlü kavga Yaralılar da var Bartın'da eğlence mekanında ölümlü kavga! Yaralılar da var
15 ilde “Ailem Güvende“ operasyonu 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi 15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
Düğün öncesi gelin almada kavga Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti
İran’da genç blog yazarı için idam kararı Son mesajı gündemde İran'da genç blog yazarı için idam kararı! Son mesajı gündemde
Er meydanında kardeşlik fotoğrafı: Amasya Valisi ile ’Arap Osman’ el ele Er meydanında kardeşlik fotoğrafı: Amasya Valisi ile 'Arap Osman' el ele
Memur emeklisinin ’seyyanen zam’ talepli dosyası AYM’de tek çatı altında Memur emeklisinin 'seyyanen zam' talepli dosyası AYM'de tek çatı altında
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle ABD’yi köşeye sıkıştırdılar Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar

21:53
Gemisini kurtaran kaptan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı’nın füzesiyle kazandı
Gemisini kurtaran kaptan! Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın füzesiyle kazandı
21:41
Suriye’de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor
Suriye'de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor
21:08
Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi
Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi
20:34
Galatasaray’ın Deniz Gül ile bulduğu gol iptal
Galatasaray'ın Deniz Gül ile bulduğu gol iptal
20:09
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi’nin senaristleri ifade verecek
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifade verecek
19:46
Eyüpsultan’da yolcu otobüsünde çıkan yangında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Eyüpsultan'da yolcu otobüsünde çıkan yangında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
19:34
İsrail’den “Cumhurbaşkanı Erdoğan“ itirafı: Artık görünemez güç haline geldi
İsrail'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan" itirafı: Artık görünemez güç haline geldi
17:03
THY uçağında korku dolu anlar Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı
THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 22:03:23. #.0.2#
SON DAKİKA: Elazığ T Tipi Cezaevi'nde yangın: 17 mahkum dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement