Elazığ T Tipi Cezaevi'nde yangın: 17 mahkum dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangında 17 mahkum dumandan etkilendi.

DUMANLAR KISA SÜREDE BİNAYI SARDI

Edinilen bilgiye göre, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede binayı sararken, 17 mahkum dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHKUMLAR HASTANELERE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen mahkumlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.