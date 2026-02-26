Depremle sarsılan kentimizde büyük panik! O anlar kameralarda - Son Dakika
26.02.2026 22:11
6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sırasında işçilerin panikle kaçıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen deprem sırasında işçilerin panikle kaçışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı verilerine göre, saat 20.17'de merkez üssü Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre altında oluştu.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Osmaniye'de de hissedildi.

BÜYÜK PANİK KAMERALARDA

6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'ta deprem anında işçilerin yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

