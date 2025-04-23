Elbruz Dağı'nda Türkler Mahsur Kaldı

Rusya'nın Kabardino-Balkarya bölgesindeki Elbruz Dağı'nda tırmanırken mahsur kalan 5 Türk vatandaşından 2'si hayatını kaybetti. Vefat eden vatandaşların cenaze nakil işlemlerinin ardından cenazelerinin Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Rusya'nın Kabardino-Balkarya bölgesinde bulunan Elbruz Dağı'na tırmanmak üzere giden 5 Türk vatandaşı, 22 Nisan tarihinde dağda mahsur kalması üzerine Moskova Büyükelçiliği ve Krasnador Başkonsolosluğu tarafından Rusya Federasyonu Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri ile temas geçildi. Rusya makamları hava muhalefeti nedeniyle yaşanan güçlüklere rağmen arama kurtarma çalışmalarına aynı gün başladı. İki vatandaş kendi imkanlarıyla dağdan inmeyi başarırken, diğer 3 vatandaşa bugün ulaşıldı. Bugün ulaşılan 3 vatandaştan 2'si hayatını kaybederken, diğer vatandaş ise tedavi altına alındı. 3 vatandaşın yarın Türkiye'ye dönmesinin beklendiği, vefat eden vatandaşların ise cenaze nakil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından cenazelerinin Türkiye'ye getirileceği öğrenildi. - ANKARA