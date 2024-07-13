Elektrik akımına kapılarak can veren Öktemay gözyaşlarıyla defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elektrik akımına kapılarak can veren Öktemay gözyaşlarıyla defnedildi

İzmir'in Konak ilçesinde, yağmurda yolun karşısına geçmek isterken elektrik akımına kapılarak yere düşen arkadaşı Özge Ceren Deniz'e yardım etmek isterken, kendisi de akımına kapılarak yaşamını yitiren İnanç Öktemay, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede anne Nevin Öktemay'ın feryatları yürekleri dağladı.

13.07.2024 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elektrik akımına kapılarak can veren Öktemay gözyaşlarıyla defnedildi

Bir anneden oğluna en acı veda

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, yağmurda yolun karşısına geçmek isterken elektrik akımına kapılarak yere düşen arkadaşı Özge Ceren Deniz'e yardım etmek isterken, kendisi de akımına kapılarak yaşamını yitiren İnanç Öktemay, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede anne Nevin Öktemay'ın feryatları yürekleri dağladı.

Olay, dün Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana gelmişti. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılmış ve hayatını kaybetmişti.

2 arkadaşın ölüme gittiği anların görüntüleri ortaya çıkmıştı

Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın hayatını kaybettikleri anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in karşıya geçmek isterken mazgalın bulunduğu noktada akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar yer aldı. Kamera görüntülerinde ayrıca, bölge esnafının da yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

Annenin feryatları yürekleri dağladı

Hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın, cenazesi Buca ilçesinde bulunan Yeniyol Camii'ne getirildi. Cenazede anne Nevin Öktemay'ın acı feryatları hiç dinmedi. Anne Nevin Öktemay, "Benim oğlum genç yaşta ölümü hak etmedi, oğlum daha damatlık giyecekti, el ele tutuşup öldüler, hem annesi hem babası olup zor şartlarda büyütmüştüm" ifadelerini kullandı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazını ardından Buca ilçesinde toprağa verildi. Öte yandan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5 .sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz'in ise memleketi Osmaniye'de yarın defnedileceği belirtildi.

Cenazeye Öktemay'ın ailesinin yanı sıra; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu, dayısı ve aynı zamanda Pamukkale Belediye Başkanı olan Ali Rıza Ertemur, arkadaşları ve yakınları katıldı.

Kaynak: İHA

Ceren Deniz, Konak, İzmir, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elektrik akımına kapılarak can veren Öktemay gözyaşlarıyla defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:34 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay’ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı
16:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
16:12 Kaza değil cinayet Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış Kaza değil cinayet! Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış
15:47 Konak Belediye Başkanı, elektrik kaçağının olduğu bölgede: 80 santim derinlikte olması gereken kablolar, 30 santimde Konak Belediye Başkanı, elektrik kaçağının olduğu bölgede: 80 santim derinlikte olması gereken kablolar, 30 santimde
14:24 Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
17:43 Böyle rahatlık görülmedi Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti Böyle rahatlık görülmedi! Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti
17:07 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun
16:51 Jose Mourinho’dan Dusan Tadic’e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın Jose Mourinho'dan Dusan Tadic'e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın
16:02 Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
15:57 Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'i yerden yere vurdu
15:23 ’’Ebru Gündeş yuvamı yıktı’’ diyen Selin Kabaklı’nın sevgilisi evli çıktı ''Ebru Gündeş yuvamı yıktı'' diyen Selin Kabaklı'nın sevgilisi evli çıktı
15:12 Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu Antalyaspor’da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu! Antalyaspor'da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir
14:32 Wanda Nara’dan sonra umutlandı Simge’ye Icardi’yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı Wanda Nara'dan sonra umutlandı! Simge'ye Icardi'yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı
13:56 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı Süreç Bakan Tunç’a soruldu Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
13:39 Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu’nu hedef aldı Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu'nu hedef aldı! Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 18:53:18. #1.13#
SON DAKİKA: Elektrik akımına kapılarak can veren Öktemay gözyaşlarıyla defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement