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Elektrik akımına kapılarak can veren Öktemay gözyaşlarıyla defnedildi

Bir anneden oğluna en acı veda

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, yağmurda yolun karşısına geçmek isterken elektrik akımına kapılarak yere düşen arkadaşı Özge Ceren Deniz'e yardım etmek isterken, kendisi de akımına kapılarak yaşamını yitiren İnanç Öktemay, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede anne Nevin Öktemay'ın feryatları yürekleri dağladı.

Olay, dün Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana gelmişti. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılmış ve hayatını kaybetmişti.

2 arkadaşın ölüme gittiği anların görüntüleri ortaya çıkmıştı

Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın hayatını kaybettikleri anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in karşıya geçmek isterken mazgalın bulunduğu noktada akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar yer aldı. Kamera görüntülerinde ayrıca, bölge esnafının da yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

Annenin feryatları yürekleri dağladı

Hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın, cenazesi Buca ilçesinde bulunan Yeniyol Camii'ne getirildi. Cenazede anne Nevin Öktemay'ın acı feryatları hiç dinmedi. Anne Nevin Öktemay, "Benim oğlum genç yaşta ölümü hak etmedi, oğlum daha damatlık giyecekti, el ele tutuşup öldüler, hem annesi hem babası olup zor şartlarda büyütmüştüm" ifadelerini kullandı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazını ardından Buca ilçesinde toprağa verildi. Öte yandan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5 .sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz'in ise memleketi Osmaniye'de yarın defnedileceği belirtildi.

Cenazeye Öktemay'ın ailesinin yanı sıra; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu, dayısı ve aynı zamanda Pamukkale Belediye Başkanı olan Ali Rıza Ertemur, arkadaşları ve yakınları katıldı.