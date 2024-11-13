Elektrik Direğinde Akıma Kapılan Elektrikçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Elektrik Direğinde Akıma Kapılan Elektrikçi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da arıza onarımı sırasında akıma kapılan Casım Aksoy hayatını kaybetti, 6 çocuk babasıydı.

13.11.2024 19:37
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Elektrik direğinde akıma kapılan 6 çocuk babası hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

Olay, Harran ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrikçi Casım Aksoy (40), elektrik arızasını gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Ağır yaralanan Aksoy, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aksoy, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Hayatını kaybeden Casım Aksoy'un evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güvenlik, 3-sayfa, Harran, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elektrik Direğinde Akıma Kapılan Elektrikçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrik Direğinde Akıma Kapılan Elektrikçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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