Elektrik ustasının son işi bozulan kliması oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elektrik ustasının son işi bozulan kliması oldu

Geniş Video İzle

Klimasını tamir ederken hayatını kaybeden elektrik ustasının ölümü ağabeyini yıktı. Elektrik akımına kapıldığı değerlendirilen elektrik ustasının kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.

22.08.2024 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elektrik ustasının son işi bozulan kliması oldu

Klimasını tamir ederken hayatını kaybeden elektrik ustasının ölümü ağabeyini yıktı

Elektrik akımına kapıldığı değerlendirilen elektrik ustasının kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak

ANTALYA - Antalya'da arızalanan klimasını tamir etmek isteyen elektrik ustası hayatını kaybetti. Ölüm nedeni araştırılan ustanın cenazesi tabuta konularak cenaze aracına götürüldüğü sırada ağabey gözyaşı döktü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3156 sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Bir süredir Cihan Kavak'a ulaşamayan abisi şahsın tek başına yaşadığı ikametine geldi. İçeriye giren ve kardeşini yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulan ağabey 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Cihan Kavak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine verilen adrese Olay Yeri İnceleme, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri ve karakol ekibi sevk edildi. Elektrikçi olduğu öğrenilen Cihan Kavak'ın en son dün saat 16.00 sıralarında görüldüğü öğrenildi.

Ağabeyi gözyaşlarını tutamadı

Yapılan incelemede oda içerisinde bulunan klimanın çalışır vaziyette ve bazı parçalarının sökülmüş olduğu öğrenilirken, elektrik ustası olan Cihan Kavak'ın arızalanan klimasını onarmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kavak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada kardeşini kendi elleri ile tabuta taşıyan ağabeyin üzgün olduğu görülürken, Kavak'ın cansız bedeni cenaze aracına taşınırken gözyaşlarını tutamadı.

Elektrik ustasının son işi bozulan kliması oldu
Kaynak: İHA

3-sayfa, Otopsi, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elektrik ustasının son işi bozulan kliması oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Takımlarımız umut veriyor İşte ülke puanında son durum Takımlarımız umut veriyor! İşte ülke puanında son durum
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
14:14 Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti Avukatlarından jet cevap geldi Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi
14:08 Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 09:17:28. #1.12#
SON DAKİKA: Elektrik ustasının son işi bozulan kliması oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement