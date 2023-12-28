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Elektrikli battaniyenin yol açtığı yangında hayatını kaybeden Masal son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Elektrikli battaniyenin yol açtığı yangında hayatını kaybeden Masal son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'de elektrikli battaniyenin çıkardığı yangında hayatını kaybeden 1 yaşındaki Masal Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı. Yangında yaralanan anne ve ağabey ise hastaneye kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Masal bebek için cenaze töreni düzenlendi ve defnedildi.

Elektrikli battaniyenin yol açtığı yangında hayatını kaybeden Masal son yolculuğuna uğurlandı
28.12.2023 - 20:06,  Güncelleme: 20:07
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Masal'dan geriye hatıralar kaldı

Elektrikli battaniyenin hayattan koparttığı minik Masal, son yolcuğuna uğurlandı

DENİZLİ - Denizli'de 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede bulunan elektrikli battaniyenin çıkarttığı yangın sonucu hayatını kaybeden 1 yaşındaki Masal Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı.

Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede elektrikli battaniyeden dolayı çıkan yangında, 1 yaşındaki Masal hayatını kaybederken, anne Sinem Y. ve ağabey Serhat Can Y. yangından yaralı olarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekibi, yangını sürdürdüğü çalışmalarının ardından kontrol altına aldı. Sağlık ekibi yaralı anne ile ağabeye yaptığı ilk müdahale sonrasında en yakın hastaneye kaldırdı. Yangında annesinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Masal'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Otopsi işlemleri tamamlanan Masal bebek için bugün Acıpayam ilçesine bağlı Apa Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Masal bebek, Apa Mahalle Mezarlığı'nda topağa verildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elektrikli battaniyenin yol açtığı yangında hayatını kaybeden Masal son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrikli battaniyenin yol açtığı yangında hayatını kaybeden Masal son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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