Elektrikli ısıtıcı içerisinden metamfetamin çıktı - Son Dakika
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Elektrikli ısıtıcı içerisinden metamfetamin çıktı

Elektrikli ısıtıcı içerisinden metamfetamin çıktı

Hatay'da jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, elektrikli ısıtıcı içerisine gizlenmiş bin 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs tutuklandı.

13.02.2024 22:52
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Elektrikli ısıtıcı içerisinden metamfetamin çıktı

HATAY - Hatay'da elektrikli ısırıcı içerisine gizlenmiş vaziyette bin 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hatay'da jandarma ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri tarafından 11 Şubat günü Antakya İlçesi Akasya Mahallesi'nde şüpheli şahsın üzerinde ve şahsa ait olan eşyalarında arama yapıldı. Yapılan araması neticesinde; elektrikli ısıtıcı içerisine gizlenmiş şekilde bin 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İHA

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