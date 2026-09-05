Elmadağ'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, Ankara'nın Elmadağ ilçesi Samsun yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 06 HE 0904 plakalı otomobil takla attı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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