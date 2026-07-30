Elmaköy’deki tarla yangını büyümeden söndürüldü

Erzincan'ın Elmaköy köyü girişinde çıkan tarla yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı Çukurkuyu Müfreze ekipleri ile Merkez İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki yerleşim alanlarına ve saman balyalarına sıçramasını önledi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.