Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar - Son Dakika
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Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar

Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar

İzmir'de 9 Mart 2025 tarihinde meydana gelen trafik kazasında emekli albay Himmet Konuk ile eşi Muhterem Konuk hayatını kaybetmiş, kızı ve torunları ağır yaralanmıştı. 230 promil alkollü olan sürücü C.G. ise kazanın ardından tutuklanmıştı. Ehliyetine 2029'a kadar el konulduğu öğrenilen C.G. için tahliye daha sonra tahliye edildi. Sadece 1,5 ay sonra gelen tahliye acılı aileyi yıktı.

29.04.2025 12:39
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 9 Mart 2025'te meydana gelen trafik kazasında acılı aileyi isyan ettiren yeni bir gelişme yaşandı. Salihli yönünden İzmir yönüne gitmekte olan Himmet Konuk yönetimindeki otomobile, karşı yönden gelip şerit değiştiren bir başka otomobil hızla çarpmış; söz konusu kazada Muhterem Konuk olay yerinde hayatını kaybederken, Himmet Konuk ağır yaralanmıştı.

KONUK ÇİFTİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Konuk kaldırıldığı Celal Bayar Üniversitesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kazaya karışan araçta oluşan hasar olayın şiddetini gözler önüne sererken; otomobilde bulunan Konuk çiftçinin kızları ile 3 yaşındaki torunları da ağır yaralanmıştı.

Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar

Kazada hayatını kaybeden emekli albay Himmet Konuk ve eşi Muhterem Konuk için Salihli'de askeri tören düzenlenmiş; askeri törenin ardından Konuk çifti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilmişti.

HEM ALKOLLÜ HEM EHLİYETİ YOKTU

Kazaya sebep olan C.G. ise hastanede tedavi altına alınırken; C.G.'nin kaza anında 230 promil alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2029 yılına kadar el konulduğu ortaya çıkmıştı.

KAZADAN 1,5 AY SONRA SERBEST KALDI

Kazanın ardından tutuklanan C.G.'nin tedavisinin mümkün olmadığı gerekçesiyle cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. C.G.'nin Adli Tıp raporu doğrultusunda ceza infazı 3 ay ertelenirken,hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

ACILI AİLE HEM BİR KEZ DAHA YIKILDI HEM DE İSYAN ETTİ

Yurt dışına çıkış yasağı konulan C.G.'nin serbest bırakılması, acılı aileyi hem bir kez daha yıktı hem de isyan ettirdi.

ADALET ÇAĞRISI

Aile üyeleri; alkollü, ehliyetsiz ve sabıkalı bir sürücünün dışarıda olmasının başkalarını tehlikede bıraktığını belirterek adalet çağrısında bulundu.

Güvenlik, 3-sayfa, trafik, İzmir, Albay, Albay, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Hamdi Albuz:
    NASIL OLUYOR ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ..ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIP BAŞKASININ ÖLÜMÜNE SEBEP OLMAK CİNAYET DEĞİLMİDÎR? 117 1 Yanıtla
  • Emre ÖZER:
    Seninde seni tahliye eden hakiminde yatacak yeri yok 91 1 Yanıtla
  • Behzat:
    Allah hakkınızı bırakmasın. 62 1 Yanıtla
  • Zafer Cetin:
    Şeriat olsa bu kadar zulümde olmaz kısasa kısas olur hiç kimse kimsenin canına malına zarar veremez kısasa kısas olduğu için. Allah'ım sen o günleri nasip et. 39 10 Yanıtla
  • Ahmet Maviş:
    Bu ülkede adalet sadece duvarda yazıyor 48 0 Yanıtla
  • Emre1305:
    Adalet er yada geç tecelli eder. 43 5 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Cinayet resmen, 30 0 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    bu adamı dışarı salan adaletin içine exiyim 21 0 Yanıtla
  • Ali Yeditepe:
    adalet ve kalkınma partisi, adaleti ve kalkınmayı ülke gündeminden çıkarmıştır. öyle olunca da adalet böyle oluyor. yazıklar olsun. 16 4 Yanıtla
  • T. Süleyman Dip:
    nerdesin, ey sultan 4. Murad.. 14 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Hani yeni yasalarda ağır cezalar vardı böyle saçma sapan yasalardan dolayı insanlar acı çekiyor 600 tane vekil var sadece ay sonu maaş almayı biliyorlar bildikleri başka birşey yok bir taneside çıkıp bir teklif bir öneri vereyim öyle bir düşünce'de yok malesef yok yok yok.??? 9 0 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Yazık ki ne yazık hani nerede adalet 7 0 Yanıtla
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