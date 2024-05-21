Emekli Astsubaylar, Tazminat Haklarının Yer Almasını Talep Ediyor - Son Dakika
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Emekli Astsubaylar, Tazminat Haklarının Yer Almasını Talep Ediyor

Emekli Astsubaylar, Tazminat Haklarının Yer Almasını Talep Ediyor

Emekli astsubaylar, özlük haklarının iyileştirilmesi ve tazminat haklarının sağlanması için Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan torba teklifinde yer almasını talep ediyor. Emekli astsubaylar, TBMM Çankaya kapısında bir araya gelerek bu konuda basın açıklaması yaptı. Genel Başkan Hamza Dürgen, tazminat maddelerinin torba teklifinde yer almasını talep ettiklerini belirtti ve astsubayların haklarının verilmesini istedi.

21.05.2024 17:17
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Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, "Emekli astsubaylarla ilgili tazminat maddelerinin Milli Savunma Bakanlığının hazırladığı torba teklifindeki haliyle yer almasını talep ediyoruz" dedi.

Özlük haklarının iyileştirilmesi ve tazminat haklarının sağlanmasını isteyen emekli astsubaylar, TBMM Çankaya kapısında bir araya geldi. Burada grup adına basın açıklaması yapan TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen, şunları kaydetti:

"Astsubayların özlük haklarıyla ilgili yıllardır ısrarla sürdürdüğümüz taleplerimiz Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2023 yılında kanun teklifi haline getirilmişti. Söz konusu kanun teklifini 5 Nisan 2023 tarihinde Gazi Üniversitesi Kültür Merkezinde emeklilere yönelik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen iftar programında Cumhurbaşkanımıza arz ettim."

Dürgen, "Cumhurbaşkanımız ise genel seçim nedeniyle yeterli süre kalmadığını belirterek 2023 yılı genel seçimlerinden sonra yasanın çıkartılacağını ifade etmişlerdi. 11 Ocak 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ı ziyaretimizde arz ettiğimizde ise bu konudaki yasal düzenlemenin 2024 yerel seçimlerinden sonra yapılacağına dair söz vermişlerdi" dedi.

Dürgen, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanarak 31 Mart 2023 tarihinde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grup başkanvekilleri ve çok sayıda milletvekili tarafından TBMM Başkanlığına yasa teklifi olarak sunulan ve son yasama dönemine kadar kalan kanun teklifi geçtiğimiz günlerde yine Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanarak hükümet yetkilileri tarafından yeniden gündeme alınmış ve maalesef emekli astsubayların özlük ve tazminat haklarıyla ilgili maddeler Milli Savunma Bakanlığının hazırladığı teklifte olmasına rağmen hükümet yetkililerince son anda torba kanun teklifinden çıkartılmıştır. Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve önümüzdeki günlerde yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek olan torba kanun teklifinde emekli astsubaylarla ilgili tazminat maddelerinin Milli Savunma Bakanlığının hazırladığı torba teklifindeki haliyle yer almasını talep ediyoruz. Söz konusu özlük ve tazminat haklarımız ile ilgili açıklama ve eylemlerimiz sonuç alıncaya kadar azim ve kararlıkla Türkiye genelinde devam edecektir. Astsubayların hakkını lütfen veriniz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Emekli Astsubaylar, Tazminat Haklarının Yer Almasını Talep Ediyor - Son Dakika

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