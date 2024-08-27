Emekli kameraman darp edilip telefonu çalındı - Son Dakika
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Emekli kameraman darp edilip telefonu çalındı

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Adana'da manzara videosu çeken emekli kameraman, yanına gelen 2 kişi tarafından darp edildi ve telefonu çalındı. Şimdi 30 bin lira değerindeki telefonunu arıyor.

27.08.2024 02:13  Güncelleme: 02:23
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'Ben aranıyorum, beni mi çekiyorsun' deyip telefonunu çaldı

Emekli kameraman önce darp edildi, sonra telefonu çalındı

ADANA - Adana'da manzara videosu çeken kameramanın yanına gelen 2 kişi, 'Ben aranıyorum, bizi mı çekiyorsun' diyerek saldırdı. Arbede sırasında telefonu çalınan kameraman şimdi 30 bin lira değerindeki telefonunu arıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, 8 Ağustos'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Dilberler Sekisi Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, emekli kameraman Kadir Acarlar (57), parkta manzara videosu çekerken kimliği belirsiz 2 şahıs yanına gelip, 'Ben aranıyorum, bizi mi çekiyorsun' diyerek Acarlar'a saldırdı. Bu sırada yaşanan arbede sırasında şahıslardan biri Acarlar'ın 30 bin TL değerindeki cep telefonunu çalıp uzaklaştı.

Taksiye binip kaçtılar

Diğer şahıs ise 'Abi telefonunu bulalım' diyerek Acarlar ile birlikte cep telefonunu parkta aradı ancak daha sonra taksiye binip uzaklaştı.

Polise gidip durumu anlatan ve şikayetçi olan Acarlar şimdi her yerde cep telefonunu arıyor.

"Polis araştırdığını söylüyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Kadir Acarlar, "Ben manzara videosu çekiyordum. İnsanlarla işim yoktu ama 4 kişilik gruptan 2'si gelip beni darp etti. O arbede sırasında telefonumu çaldılar. Daha sonra da kaçarak uzaklaştı. Diğer şahısta önce benimle telefonu aradı sonra taksiye binip gitti. Şuanda 30 bin liralık zararım var. Polis araştırdığını söylüyor, hala bekliyoruz" dedi.

"Ben mağdur oldum"

Polisin parktaki kameraların çalışmadığını söylediğini anlatan Acarlar, "Parktaki kameralar çalışmıyormuş. Hemen yan tarafta EDS sistemi var. Belediyeye yazı yazılmış ancak geri dönüş olmamış. Ben mağdur oldum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Emekli kameraman darp edilip telefonu çalındı - Son Dakika

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