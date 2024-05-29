Aydın\'da emekli polis apartman görevlisini silahla yaraladı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir sitede yaşayan emekli polis, daha önce tartıştığı apartman görevlisini silahla yaraladı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Ulukent Sitesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sitede oturan emekli polis A.K., daha önce tartışmış olduğu apartman görevlisi Ö.Y.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle silahla yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan apartman görevlisi hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası evine giden emekli polis, gözaltına alındı. Apartman görevlisi Ö.Y.'nin Ulukent Sitesi'nde 23 yıldır çalıştığı ve herkesle arasının iyi olduğu öğrenilirken, emekli polisin ise psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. - AYDIN