Emekli Polis Memuru Kanserden Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Emekli Polis Memuru Kanserden Hayatını Kaybetti

Emekli Polis Memuru Kanserden Hayatını Kaybetti

Antalya'dan emekli polis memuru Güven Taşan, hastanede pankreas kanseri tanısıyla hayatını kaybetti.

27.11.2024 12:48
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Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden emekli polis memuru Güven Taşan, Eğirdir ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede pankreas kanseri tanısı aldı ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra 3 yıl önce emekli olan polis memuru Güven Taşan (53), geçtiğimiz cuma günü karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede pankreas kanseri tanısı aldı. Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne başvuran Taşan, yapılan tetkiklerin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Evli ve 2 çocuk babası Taşan, tedavi sürecinde dün hayatını kaybetti.

Emekli polis memuru Güven Taşan'ın, bugün öğle namazını müteakip Eğirdir Hızırbey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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