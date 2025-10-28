Emekli Polis Sınır Kapısında Ölü Bulundu - Son Dakika
Emekli Polis Sınır Kapısında Ölü Bulundu
28.10.2025 22:46
İstanbul'dan Bulgaristan'a yük taşırken Kapıkule'de ölü bulunan emekli polis Osman Yeşilsancak.

İstanbul'dan aldığı yükü Bulgaristan'a taşıyan emekli polis, Kapıkule Sınır Kapısı'nda park halindeki tırında ölü bulundu.

EMEKLİ ÖZEL HAREKATÇI, TIRINDA ÖLÜ BULUNDU

İstanbul'dan aldığı yükü Bulgaristan'a taşmak üzere yola çıkan 57 yaşındaki emekli özel harekat polisi Osman Yeşilsancak, Kapıkule Sınır Kapısı'nda tırını park etti. Akşam saatlerinde Yeşilsancak'ın uzun süre hareket etmediğini fark eden diğer tır şoförlerinin durumu gümrük sahasında görevli personele haber verdi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Yeşilsancak'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Yeşilsancak'ın cenazesi, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yeşilsancak'ın cenazesinin Adapazarı'na gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Bulgaristan, İnceleme, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Sağlık, Hukuk, Polis, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
