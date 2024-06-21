Emekli Uzman Çavuş, Boşandığı Eşi ve Oğlunu Öldürüp Kızını Yaralayarak İntihar Etti - Son Dakika
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Emekli Uzman Çavuş, Boşandığı Eşi ve Oğlunu Öldürüp Kızını Yaralayarak İntihar Etti

Kocaeli'de bir emekli uzman çavuş, 8 ay önce boşandığı eşi ve oğlunu silahla öldürüp 23 yaşındaki kızı Nurseda'yı da yaralayarak intihar etmişti. Nurseda Acar, hastanedeki 8 aylık yaşam savaşını kaybederek annesi ve ağabeyinin mezarının yanına defnedildi.

21.06.2024 20:06
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Kocaeli'nde bir emekli uzman çavuş, 8 ay önce boşandığı eşi ve oğlunu silahla öldürüp 23 yaşındaki kızı Nurseda'yı da yaralayarak intihar etmişti. Nurseda Acar, hastanedeki 8 aylık yaşam savaşını kaybederek annesi ve ağabeyinin mezarının yanına defnedildi.

Geçen yıl 23 Ekim günü Gölcük ilçesi Donanma Caddesi'nde yaşanan olayda emekli uzman çavuş Nevzat Acar, boşandığı eşi Züleyha Acar'ın (47) bulunduğu eve geldi. Nevzat Acar'ın geldiğini gören anne Züleyha Acar, kızı Nurseda Acar (23) ve oğlu Oğuz Can (26) ile evin en üst katına çıkarak polisi arayıp yardım istedi. Eve girmeyi başaran Nevzat Acar, kendisine engel olmaya çalışan oğlu Oğuz Can ile kızı Nurseda'yı silahla yaraladı. Ardından evin üst katında polisle telefonda görüşmesini sürdüren Züleyha Acar'a kurşun yağdıran Nevzat Acar, aynı silahla intihar etti.

Olay yerine gelen ekipler Oğuz Can Acar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nevzat Acar ile Züleyha Acar hayatını kaybetti. Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 23 yaşındaki Nurseda Acar ise 8 ay süren yaşam savaşını kaybetti.

Nevzat Acar, oğlu Oğuz Can ile boşandığı eşi Züleyha Acar, olaydan sonra Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Yukarıdere köyü Karalar Mahallesi'nde toprağa verildi.

8 aylık yaşam savaşını kaybetti

8 aylık yaşam savaşını kaybeden kızları Nurseda Acar'ın cenazesi hastanenin morgundan alınarak Çaycuma ilçesine getirildi. Evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenilen Nurseda Acar'ın cenazesi evinin önünde helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazının ardından annesi ve ağabeyinin yanına defnedildi. Nurseda'nın tabutuna gelinliğinin duvağı örtüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Kocaeli, Olaylar, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Emekli Uzman Çavuş, Boşandığı Eşi ve Oğlunu Öldürüp Kızını Yaralayarak İntihar Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emekli Uzman Çavuş, Boşandığı Eşi ve Oğlunu Öldürüp Kızını Yaralayarak İntihar Etti - Son Dakika
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