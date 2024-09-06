Kapkaççı, emekli vatandaşın parasını çaldı - Son Dakika
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Kapkaççı, emekli vatandaşın parasını çaldı

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Isparta'da emekli bir vatandaşın 71 bin 910 TL parasını çalan kapkaççı, banka görevlisi sayesinde yakalandı. Şahsın kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

06.09.2024 20:17
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Emekli vatandaşın parasını çalan kapkaççı önce kameralara sonra polise yakalandı

ISPARTA - Isparta'da emekli vatandaşın 71 bin 910 TL parasını çalan kapkaççı, banka görevlisi sayesinde yakalandı. Şahsın kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Eylül tarihinde Isparta Gülkent Kavşağında meydana geldi. Bankadan 71 bin 910 TL nakit para çeken 64 yaşında emekli vatandaş, sokakta elinde para poşeti ile yürüyerek gittiği esnada arkasından gelen şüpheli şahsın kapkaçına maruz kaldı. Olaya şahit olan banka özel güvenlik görevlisi Y.E. durumu KAAN mobil bildirim hattına ihbar etti. İhbarla birlikte bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelinin E.A. isimli şahıs olduğu tespit edilerek yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında üzerinde ayrıca 70 içimlik kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalmış olduğu paranın 67 bin 390 TL'si ise temin edilerek, emekli vatandaşa teslim edildi.

Gözaltına alınan E.A sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahsın kapkaç olayı sonrası kaçış anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın elinde poşetle sokak arasında koştuğu anlar yer aldı.

Kapkaççı, emekli vatandaşın parasını çaldı
Kaynak: İHA

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