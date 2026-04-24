Emet'te samanlık ve ahır yangını korkuttu - Son Dakika
Emet'te samanlık ve ahır yangını korkuttu

24.04.2026 09:50  Güncelleme: 09:51
Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Abaş Köyü'nde ahır ve samanlık olarak kullanılan binada çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Abaş Köyü'nde ahır ve samanlık olarak kullanılan binada çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki katlı binada yangın çıktı. Alevleri fark eden köy sakinleri, alt katta bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları hızla tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine Emet, Hisarcık ve Çavdarhisar belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Emet Eti Bor ve Orman İşletmesi ekipleri sevk edildi. Yangının çevredeki yapılara sıçramasını önlemek amacıyla binanın üst katında iş makinesi yardımıyla kontrollü yıkım gerçekleştirildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 3,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Saman balyalarıyla dolu olan ve yangından büyük hasar gören binada uzun süre soğutma çalışması yapılırken, yangının diğer binalara sıçramaması muhtemel bir faciayı önledi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kütahya, Emet, Son Dakika

