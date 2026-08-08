Emirdağ\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Döneli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.E. (64) idaresindeki 03 AEC 176 plakalı otomobil ile A.Y. (43) yönetimindeki 03 AJN 784 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile A.N.Y. (19), H.Y. (43) ve F.Y. (18) yaralandı. İhbar üzerine yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.