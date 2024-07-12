Emniyet kemeri hayatını kurtardı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yoldan çıkan kamyonet devrildi. Sürücü, emniyet kemeri sayesinde kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaza, Kemalettin Mahallesi Çorlu Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden Ferhat Sarıman idaresindeki 35 ATT 006 plakalı kamyonet, iddiaya göre, aynı istikametteki bir aracın kazaya sebebiyet vermesi üzerine kontrolden çıktı.
Yoldan çıkan araç şarampole devrildi. Emniyet kemeri takması sayesinde sürücü Sarıman kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaza yapan kamyonette maddi hasar meydana geldi.
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