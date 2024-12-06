Emniyet Müdürü atamaları Resmi Gazete'de

3.Sayfa

Adıyaman ve İstanbul'a İl Emniyet Müdürü ataması Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararı ile birlikte, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alındı. Yerine ise Alper Uzman atandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı. Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı. - ANKARA