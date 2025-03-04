Emniyet Müdürü İsmail Orak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Emniyet Müdürü İsmail Orak Hayatını Kaybetti

Emniyet Müdürü İsmail Orak Hayatını Kaybetti

Denizli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Emniyet Müdürü İsmail Orak, Aydın'a uğurlandı.

04.03.2025 14:33
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Denizli'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 2. Sınıf Emniyet Müdürü İsmail Orak'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Aydın'a gönderildi.

13 yıldır Denizli'de görev yapan 2. Sınıf Emniyet Müdürü, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Orak, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan 48 yaşındaki Emniyet Müdürü Orak'a beyin kanaması teşhisi konuldu. Dün gece saatlerinde durumu fenalaşan Orak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. İşlemlerinin ardından vefat eden Emniyet Müdürü Orak'ın cenazesi İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Burada düzenlenen törende Orak'ın öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi.

Hayatını kaybeden Emniyet Müdürü Orak için düzenlenen törene Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ertan Dabi, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, il protokolü ile Orak'ın ailesi ile mesai arkadaşları katıldı. Törenin ardından Orak'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Emniyet Müdürü İsmail Orak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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