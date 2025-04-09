Emniyet Müdürü'nden Çocuklarla Kitap Okuma Etkinliği - Son Dakika
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Emniyet Müdürü'nden Çocuklarla Kitap Okuma Etkinliği

Samsun Emniyet Müdürü, anaokulu öğrencileriyle birlikte kitap okudu ve hediyeler dağıttı.

09.04.2025 19:25
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Emniyet Müdürü Arıbaş, çocuklarla kitap okudu

SAMSUN - Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, anaokulu öğrencileriyle birlikte kitap okudu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, Yeşildere Anaokulu öğrencileri öğretmenleri eşliğinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ı makamında ziyaret etti. Etkinlik öncesinde Toplum Destekli Polislik görevlilerince miniklere özel olarak hazırlanan polis üniformaları hediye edildi. Üniformalarını heyecanla giyen çocuklar, sabah saatlerinde okuldan polis eskortu eşliğinde alındı. Sirenler eşliğinde gerçekleştirilen bu yolculuk minikler için unutulmaz bir anı olurken, Samsun Emniyet Müdürlüğü binasına vardıklarında kendilerini bekleyen ekipler tarafından karşılandılar.

"Hiç Bitmeyen Sevgi"

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'nün toplantı salonuna alınan minik konuklar için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, çocuklara sürpriz yaparak "Hiç Bitmeyen Sevgi" adlı çocuk kitabını onlarla birlikte okudu. Samimi bir ortamda geçen etkinlikte Müdür Arıbaş, çocuklarla sohbet ederek kitap okumanın önemi, hayal gücünün değeri ve öğrenmenin yaşam boyu süren bir süreç olduğunu vurguladı.

Polislerle bir gün geçiren "çocuk polis amir ve müdürlerinin" sevinci görülmeye değerdi. Etkinliğin sonunda miniklere çeşitli hediyeler takdim edilirken, gülümsemeler ve kahkahalar Samsun Emniyet Müdürlüğü binasını adeta neşeyle doldurdu.

İl Emniyet Müdürü Arıbaş, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, "Bu anlamlı günde minik yavrularımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Onların gözlerindeki ışıltı ve kalplerindeki sevgi bizlere umut veriyor. Teşkilatımızın 180. yılına böylesine güzel bir buluşmayla katkı sunan tüm öğretmenlerimize ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda çocuklar tekrar polis eskortu eşliğinde okullarına uğurlandı. Yaşadıkları bu anlamlı deneyimle çocuklar hem eğlendiler hem de unutulmaz bir hatıra biriktirdiler.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Emniyet Müdürü'nden Çocuklarla Kitap Okuma Etkinliği - Son Dakika

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