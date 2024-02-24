Emniyet şeridini ihlal eden taksiciye ceza yağdı - Son Dakika
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Emniyet şeridini ihlal eden taksiciye ceza yağdı

Emniyet şeridini ihlal eden taksiciye ceza yağdı

İstanbul'da bir taksi şoförü, duran trafikten ayrılıp emniyet şeridinden seyredince polis ekipleri tarafından yakalanarak 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı. Şoför hakkında emniyet şeritlerini kullanmama suçundan ceza kesildi.

24.02.2024 22:40  Güncelleme: 22:41
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Emniyet şeridini ihlal eden taksiciye ceza yağdı

İSTANBUL - İstanbul'da bir taksi şoförü, duran trafikten ayrılıp emniyet şeridinden seyredince polis ekipleri tarafından yakalanarak 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı.

23 Şubat günü akşam saatlerinde D100 Kuzey yol Merter Mevkii'nde trafikte beklemek istemeyen taksi şoförü emniyet şeridinde seyretmeye başladı. Başka bir sürücü tarafından o anlar kayda alınırken görüntülere ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Plaka bilgilerinden araç şoförünün A.Y. isimli şahıs olduğu belirlenirken sürücü ekipler tarafından yakalandı. Sürücü hakkında "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları" suçundan 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

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