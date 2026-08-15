Endonezya'da 7.7 Büyüklüğünde Deprem: 20 Ölü - Son Dakika
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Endonezya'da 7.7 Büyüklüğünde Deprem: 20 Ölü

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Flores Adası açıklarındaki 7.7 büyüklüğündeki depremde 20 kişi hayatını kaybetti, geniş hasar oluştu.

Endonezya'nın Flores Adası açıklarında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki şiddetli deprem, 20 kişinin ölümüne ve geniş çaplı hasara yol açtı.

Endonezya'nın Flores Adası açıklarında yerel saatle 05.58'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Ende şehrinin yaklaşık 68 kilometre kuzeybatı açıkları olan deprem, 15 kilometre derinlikte kaydedildi. Yarım saat içinde büyüklükleri 5.9, 5.6 ve 6.1 olan üç artçı deprem daha meydana geldi. Maumere Arama ve Kurtarma Ofisi yetkilisi Fathur Rahman, 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin de enkaz altında kaldığını ifade etti. Doğu Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Melki Laka Lena, birçok bina ve evin hasar gördüğünü ve bazı yolların heyelanlar nedeniyle kapandığını veya ulaşıma kapalı olduğunu söyledi. Lena, yetkililerin yıkımın tam boyutunu değerlendirmek için veri toplamaya devam ettiğini belirtti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı yapıların yıkıldığı, bölge sakinin panikle kendilerini dışarı attığı görüldü. Depremden sonra Doğu Nusa Tenggara eyaletine yapılan birçok uçuş iptal edildi.

Geçici tsunami uyarısı verildi

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremden etkilenen kıyı şeritleri için tsunami uyarısı yayınlayarak plajlardan ve nehir kıyılarından uzak durma ve yüksek yerlere çıkma çağrısında bulundu. Uyarı 3 saat sonra kaldırıldı.

Acil durum ekipleri, depremin ardından çalışmalarına devam ediyor.

Yaklaşık 17 bin adaya yayılmış 270 milyondan fazla nüfusa sahip Endonezya, Pasifik "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alıyor.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Uluslararası, Endonezya, Güvenlik, 3. Sayfa, Deprem, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Endonezya'da 7.7 Büyüklüğünde Deprem: 20 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da 7.7 Büyüklüğünde Deprem: 20 Ölü - Son Dakika
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