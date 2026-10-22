Endonezya'da duman protestolarına polis müdahale etti, 277 bin solunum vakası var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Endonezya'da duman protestolarına polis müdahale etti, 277 bin solunum vakası var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'da zehirli duman nedeniyle düzenlenen protestolara polis müdahale etti. Göstericiler ulusal acil durum isterken Sağlık Bakanlığı, yangınlarla bağlantılı en az 277 bin akut solunum yolu enfeksiyonu vakası, bunların 60 bininin 5 yaş altı çocuk olduğunu açıkladı.

Endonezya'da orman yangınlarının yol açtığı zehirli dumana karşı yeterli müdahale edilmediği gerekçesiyle düzenlenen protestolara polis müdahale etti.

Endonezya'da devam eden orman yangınlarından kaynaklanan ve yüz binlerce kişiyi hasta eden zehirli duman, halkı sokağa döktü. Çok sayıda kentte binlerce kişi, haftalardır Güneydoğu Asya'yı saran zehirli duman bulutuna karşı harekete geçilmesi talebiyle protesto düzenledi. Protestocular, hükümetin devam eden yangınlar nedeniyle ulusal acil durum ilan etmesini istedi. Polis ise göstericilere müdahalede bulundu.

Yangınlar söndürülemiyor

Endonezya, Temmuz ayından bu yana Borneo ve Sumatra adalarını saran yangınları kontrol altına almakta zorlanıyor. Yangınlar komşu Singapur, Malezya, Brunei ve Timor-Leste'nin yanı sıra Filipinler ve Vietnam da dahil olmak üzere bölgenin diğer ülkelerinde de kalıcı bir duman tabakasına yol açarak hava kalitesini düşürdü. Endonezya Sağlık Bakanlığı, yangınlarla bağlantılı olarak bugüne kadar en az 277 bin akut solunum yolu enfeksiyonu vakası kaydedildiğini, 60 bininin 5 yaş altı çocuklardan oluştuğunu ifade etti.

Kaynak: İHA
Sağlık BakanlığıUluslararasıSARS VirüsüEndonezya3. SayfaGüncelÇevreDünyaÇocukPolisAkutSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme İddia bu kez okul yönetimi hakkında Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme! İddia bu kez okul yönetimi hakkında
746 gündür saçlarını kestirmiyor Son paylaşımı: Utanıyorum 746 gündür saçlarını kestirmiyor! Son paylaşımı: Utanıyorum
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Diyanet’ten eşek ve katır eti fetvası Diyanet'ten eşek ve katır eti fetvası
13:44
Terörsüz Türkiye’ye desteği nedeniyle istifa etmişti Fakıbaba, meğer yasaya ret oyu vermiş
Terörsüz Türkiye'ye desteği nedeniyle istifa etmişti! Fakıbaba, meğer yasaya ret oyu vermiş
13:31
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler
Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
13:06
31 Mart’tan eser kalmadı 37 ilde siyasi dengeler değişti
31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti
11:50
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
11:44
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
11:06
Diyanet’ten eşek ve katır eti fetvası
Diyanet'ten eşek ve katır eti fetvası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 13:59:12. #7.13#
SON DAKİKA: Endonezya'da duman protestolarına polis müdahale etti, 277 bin solunum vakası var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei