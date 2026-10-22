Endonezya'da duman protestolarına polis müdahale etti, 277 bin solunum vakası var

Endonezya'da orman yangınlarının yol açtığı zehirli dumana karşı yeterli müdahale edilmediği gerekçesiyle düzenlenen protestolara polis müdahale etti.

Endonezya'da devam eden orman yangınlarından kaynaklanan ve yüz binlerce kişiyi hasta eden zehirli duman, halkı sokağa döktü. Çok sayıda kentte binlerce kişi, haftalardır Güneydoğu Asya'yı saran zehirli duman bulutuna karşı harekete geçilmesi talebiyle protesto düzenledi. Protestocular, hükümetin devam eden yangınlar nedeniyle ulusal acil durum ilan etmesini istedi. Polis ise göstericilere müdahalede bulundu.

Yangınlar söndürülemiyor

Endonezya, Temmuz ayından bu yana Borneo ve Sumatra adalarını saran yangınları kontrol altına almakta zorlanıyor. Yangınlar komşu Singapur, Malezya, Brunei ve Timor-Leste'nin yanı sıra Filipinler ve Vietnam da dahil olmak üzere bölgenin diğer ülkelerinde de kalıcı bir duman tabakasına yol açarak hava kalitesini düşürdü. Endonezya Sağlık Bakanlığı, yangınlarla bağlantılı olarak bugüne kadar en az 277 bin akut solunum yolu enfeksiyonu vakası kaydedildiğini, 60 bininin 5 yaş altı çocuklardan oluştuğunu ifade etti.