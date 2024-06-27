Engelli Aile Kiradan Çıkarıldı, Sokakta Kaldı - Son Dakika
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Engelli Aile Kiradan Çıkarıldı, Sokakta Kaldı

Engelli Aile Kiradan Çıkarıldı, Sokakta Kaldı

Bursa'da 3 yıldır oturdukları dairede kira sözleşmesi biten engelli aileye, ev sahipleri sözleşmenin yenilenmeyeceğini bildirerek kendilerine başka bir ev bulmalarını söyledi. Kiracı aile ise bütçesine uygun ev aramaya başladı. Ancak verilen sürede bulamadı. Kolluk kuvvetleri ile eve gelen ev sahibi yüzde 89 engeli bulunan kiracısını ve eşini evden çıkardı. Eşyaları ile birlikte sokakta kalan aile fertleri gözyaşlarını tutamadı.

27.06.2024 10:02
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Bursa'da 3 yıldır oturdukları dairede kira sözleşmesi biten engelli aileye, ev sahipleri sözleşmenin yenilenmeyeceğini bildirerek kendilerine başka bir ev bulmalarını söyledi. Kiracı aile ise bütçesine uygun ev aramaya başladı. Ancak verilen sürede bulamadı. Kolluk kuvvetleri ile eve gelen ev sahibi yüzde 89 engeli bulunan kiracısını ve eşini evden çıkardı. Eşyaları ile birlikte sokakta kalan aile fertleri gözyaşlarını tutamadı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi, 3. Çavdar Sokak'taki bir apartmanın giriş katında 3 yıldır ikamet eden Musa - Serap Cin çiftinin, kira sözleşmeleri bitti. Ev sahipleri ise yeni sözleşme istemediğini bildirip kendilerine yeni bir ev bulmalarını istedi. Yüzde 89 engeli bulunan 55 yaşındaki Musa Cin ve rahatsızlığı nedeniyle çalışamayan eşi Serap Cin 4 bin 200 lira aylık gelirleri olması sebebiyle bütçelerine uygun ev bulamadı. Kendilerine tanınan sürenin dolmasıyla birlikte kolluk kuvvetleri ile eve gelen ev sahibi ise evi boşaltmalarını istedi. Çaresiz bir şekilde eşyaları kapılarının önüne sıralayan Cin ailesi sokakta kaldı.

Ev bulmak için müsaade istedi, eşyalarıyla sokakta kaldı

Semtteki kiralar çok fazla artınca ev sahibinin sözleşmeyi yenilememe kararı aldığını söyleyen Musa Cin, "1999 yılında felç geçirdim, engelli raporu aldım. 3 yıldır bu evde kirada oturuyorum. Bin 200 lira kira veriyordum. Sözleşmemiz bitti, yan komşular yabancı uyruklu şahıslara 10 bin liraya kiraya vermiş evlerini. Öyle olunca ev sahibi de "kirayı artırmayacağız" demedi, "biz oturacağız" dedi. Biz de ev aramaya başladık. Fakat bütçemize uygun ev bulmak zor, bizde bulamadık. Sözleşme bitiminden kısa bir süre sonra ise icra memurları ve polis eşliğinde eve geldiler. Eşyalarımı çıkardılar, ben ve eşim sokakta kaldık. Gerekli yerleri aradık, yardım bekliyoruz. Ayın 15'inde sözleşmem bitti. 11 gündür ev arıyordum. 20 gün müsaade verdiler. Ben de ayın 5'ine kadar süre istedim. Ancak 11 gün içerisinde icra memurları ile gelip bizi evden çıkardılar. Benim aylık gelirim 4 bin 200 lira, ben bu paralara ev ararken kendimi sokakta buldum" şeklinde konuştu.

"Geceyi nasıl atlatacağımızı bilmiyoruz"

Hayırseverlerden yardım bekleyen Serap Cin, "Bize yardım edilsin. Başımızı sokacak bir eve ve çalışabileceğim bir işe ihtiyacım var. Biraz rahatsızlığım var ama iş bulabilirsem çalışırım. Eşyalarımızla sokakta kaldık. Geceyi nasıl atlatacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Serap Cin ise yaşadığı zorlukları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Engelli Aile Kiradan Çıkarıldı, Sokakta Kaldı - Son Dakika

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